Estudantes alegretenses aprovaram a organização e o tema da redação do ENEM

Compartilhe















Na primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, que foi realizada neste domingo(17). Em razão da pandemia do novo coronavírus, os alunos poderiam sair a partir das 15h30min, mas o tempo limite era às 19h. O tema da redação foi o “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”.

Milhões de estudantes de todo o país realizaram o exame. Os portões foram abertos às 11h30 e os estudantes poderiam entrar no local de prova até as 13h. Por causa da pandemia, a recomendação era que fosse mantido o distanciamento entre as pessoas, mesmo fora dos locais de aplicação.

Essa também era uma das preocupações dos estudantes. A reportagem do PAT, esteve em alguns locais de provas, a maioria das pessoas que realizaram o exame confirmaram que em suas salas teriam ocorrido ausências constatadas na chamada. Segundo os alunos, todas as medidas sanitárias foram cumpridas. Além de distanciamento, houve álcool gel disponível e ventilação nas salas de aula.

Aridina Miranda de 19 anos, fez a prova na Escola Demétrio Ribeiro. Ela pontuou que todos estavam com distanciamento e, somente tiravam a máscara para tomar água ou comer algo. Porém, ela optou por não levar nenhum alimento para evitar estar tirando e colocando a máscara. Universitária do curso de Engenharia Mecânica, busca o curso de medicina e estava bem confiante. Com relação ao tema da redação, disse que foi muito fácil a abordagem e se tivesse mais espaço teria mais conteúdo para destacar sobre o assunto, pois julgou muito importante no momento atual, até mesmo por ter enfrentado problema com depressão.

Laura Costa de 21 anos estava realizando a prova pelo segundo ano consecutivo. Ela disse que a máscara foi um pouco incômoda pois foi um longo período e por mais que use no dia a dia, o ambiente da prova é diferente em razão da ansiedade. Ela quer ser advogada e com esse objetivo se preparou e estava bem confiante nesta primeira etapa. “Para quem estudou, essa primeira prova estava bem tranquila, assim como o tema da redação, aprovadíssimo. Na minha sala havia poucos estudantes” – comentou. Ela também realizou na Escola Demétrio Ribeiro.

Já Alessandra Pinheiro de 20 anos que estava fazendo pela primeira vez o Enem, considerou o tema da redação muito tranquilo e acredita que para quem se preparou, a prova estava bem acessível. Ainda na dúvida de seguir pelo caminho da administração de empresas ou jornalismo, a alegretense que tem muita facilidade para comunicação, também falou do fato de ter pessoas enfrentando problemas relacionados à ansiedade. O desajuste ocorreu com a pandemia e, por esse motivo ler e compreender algumas nuances desse tema foram importantes e isso a auxiliou. Alessandra que realizou a prova na Escola Lauro Dornelles, também frisou que na sala havia distanciamento entre os estudantes e comentou que no mínimo 10 pessoas não compareceram. Outros alunos que falaram coma a reportagem, no Lauro Dornelles também citaram a falta de estudantes e consideraram que foi positiva a logística. De um modo geral os participantes elogiam tema da redação e confirmam que houve distanciamento em salas.

Para quem foi diagnosticado com covid-19, ou apresentou sintomas do coronavírus ou de outras doenças infectocontagiosas até o momento do exame e não compareceu, deve entrar em contato com o Inep pelo telefone 0800-616161. Esses estudantes terão direito a fazer a prova na data de reaplicação do Enem, nos dias 23 e 24 de fevereiro.

O exame segue no próximo domingo (24), quando os estudantes farão as provas de ciências da natureza e de matemática. O Enem 2020 terá uma versão impressa, nos dias 17 e 24 de janeiro, e uma digital, realizada de forma piloto para 96 mil candidatos, nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.