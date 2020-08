Ladrão rouba residência, é perseguido pelo proprietário, e preso pela BM

Compartilhe









Vítima flagrou autor do furto pelo videomonitoramento da casa, o perseguiu e acionou a Brigada Militar. O fato ocorreu na madrugada do último sábado (22), no bairro Getúlio Vargas.

Segundo registro dos policiais militares, a guarnição recebeu um chamado que teria ocorrido furto em uma residência.

Durante o deslocamento até o endereço, a guarnição se deparou com a vítima e o acusado em via pública. O relato foi de que ele ouviu barulho e foi verificar no sistema de segurança (câmeras) e percebeu o momento que o indivíduo, vulgo Serginho, estava retirando da casa um botijão de gás. Na sequência, a vítima seguiu o acusado e comunicou a Brigada Militar. Os policiais militares os conduziram à Delegacia de Polícia, onde o acusado foi autuado em flagrante. Depois de ouvido, Serginho foi levado ao Presidio Estadual de Alegrete.

Ainda no último sábado, presidentes de bairros conversaram com o PAT em razão dos constantes furtos naquela região da Zona Leste.

Eles destacaram o excelente trabalho da Brigada Militar e disseram que o “ouvido e liberado” tem sido uma das preocupações. A Brigada Militar tem realizado prisões que, sem vítimas ou produtos, os acusados são ouvidos e liberados. Neste caso houve flagrante e, consequentemente, prisão.