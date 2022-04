Ladrões derrubam ponte metálica e levam, de caminhão, 6 km de trilhos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um caminhão modelo truck, de cor azul, estaria sendo usado para furto de trilhos, na localidade do Gassu-Boi, em Alegrete. Outra ação criminosa, foi a queda de uma ponte metálica da linha férrea que, até então, tudo indica que tenha sido de forma proposital.

A informação foi repassada por um homem de 36 anos que é representante da empresa Rumo Logística, concessionária das linhas férreas do RS. O registro foi realizado na Delegacia de Polícia de Alegrete, nesta semana.

De acordo com o representante, foi constatado o furto de 6 km de trilhos, o que equivale a 120 malhas de ferro, também foi constatado que foi derrubada uma ponte férrea na mesma localidade, assim como, estão cortando a linha férrea com auxílio de um maçarico, desta forma, retirando o material da ponte do local.

Esse material que foi furtado, pertence a linha férrea que liga Alegrete a Uruguaiana. Até o momento, não há suspeitos, porém, denúncias podem ser realizadas para a Delegacia de Polícia – 3422-4525.