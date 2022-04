População pode destinar valores do Imposto de Renda para projetos sociais

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Finanças e Orçamento, realizou reunião para captação de recursos na Declaração de Imposto de Renda/2022, na última sexta-feira, 1° de abril. Na oportunidade, foi lançada a campanha de doações do Imposto de Renda para o Fundo do Idoso e Fundo da Criança e do Adolescente

A iniciativa contou com as presenças do vice-prefeito Jesse Trindade, do secretário de Finanças e Orçamento, José Luiz Cáurio de Souza, da secretária de Desenvolvimento e Promoção Social, Iara Caferatti, do chefe da Receita Federal em Alegrete, Gilmar Martins, e do professor de Ciências Contábeis da Urcamp, Cleber Lopes.

Também contribuíram na reunião o presidente do Sindicato dos Contabilistas de Alegrete (SINCONAL), Carlos Bilheri, e o delegado Regional dos Contabilistas de Alegrete, José Luiz Pinheiro.

Na reunião, também foram informados os valores arrecadados em 2021, no total de R$ 124.355,64 (Fundo do Idoso) e R$ 199.078,92 (Fundo da Criança e do Adolescente). “Nosso objetivo, por determinação do prefeito Márcio Amaral, é arrecadar acima dos valores de 2021”, diz o secretário de Finanças, José Luiz Cáurio.

A secretária Iara Caferatti apresentou relatório dos 10 projetos que se encontram aprovados, conforme edital FMDCA 01/2019 e em andamento. Confira-os, em anexo, a seguir: