Três capotamentos em poucas horas, no mesmo local na BR-290 em Alegrete; um dos condutores ficou preso às ferragens

Ao todo, três ocorrências foram registradas em um curto intervalo de tempo. Os três capotamentos ocorreram no mesmo ponto da rodovia, exigindo a intervenção dos Bombeiros e da PRF entre a noite e a madrugada. Todos deslocavam sentido Rosário do Sul/Alegrete.

Homem que vazou vídeos íntimos da ex-namorada recebeu voz de prisão durante audiência no Fórum

O primeiro acidente com um Toyota Corolla, de acordo com o relato da PRF, resultou na saída ilesa do motorista do veículo. Já o segundo capotamento, por volta das 20h, envolveu a perda de controle de um Renault Clio, resultando em uma descida descontrolada pelo barranco e o condutor ficando preso nas ferragens. As equipes de resgate foram acionadas imediatamente, utilizando o caminhão dos Bombeiros para realizar o desencarceramento da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros antes de encaminhar o ferido ao hospital.

Papai Noel dos Correios faz a alegria de centenas de crianças em escola municipal de Alegrete

Após a conclusão desse atendimento, as equipes retornaram à base, mas a tranquilidade foi breve. Vinte a trinta minutos depois, uma nova chamada mobilizou as equipes de resgate dos Bombeiros e a PRF. Outro capotamento envolvendo duas mulheres foi relatado. Na chegada ao local, as duas vítimas já estavam fora do Ford Ka, porém, apresentavam dores pelo corpo.

Desta vez, a ambulância dos Bombeiros, juntamente com o SAMU, encaminhou as vítimas para atendimento médico na Santa Casa. Os acidentes ocorreram no trecho do KM 549. A reportagem do PAT conversou com a PRF, que destacou: “O local está sem sinalização horizontal na via devido a obras de recuperação, e há resíduos na pista, como brita.”

É comum nas rodovias antigas ações de melhorias e pavimentação e, apesar da ausência de sinalização de “siga” e “pare”, é crucial que os motoristas mantenham atenção redobrada e respeitem o limite de velocidade. A PRF entrou em contato com a empresa responsável pelo trabalho no trecho, na manhã deste sábado, e exigiu a sinalização no local. A informação do engenheiro é de que isso deverá ocorrer até a próxima terça-feira(19).