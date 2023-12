Papai Noel dos Correios faz a alegria de centenas de crianças em escola municipal de Alegrete

Na última quarta-feira (13), a Escola Municipal de Educação Básica Waldemar Borges, no bairro Favila, foi a escolhida para receber a visita do Papai Noel dos Correios.

Há mais de 30 anos, os empregados dos Correios, comovidos com as cartinhas em letrinhas recém-aprendidas ou transformadas em desenhos coloridos que chegavam até a empresa, decidiram tirar esses sonhos do papel. Nascia aí uma das campanhas de solidariedade mais queridas do país: o Papai Noel dos Correios.

A ação ganhou força, se espalhou e hoje une a empresa e a população em uma grande corrente de amor e generosidade. Além das cartinhas das crianças da sociedade, desde 2010, os alunos de escolas públicas são convidados a também expressarem seus desejos ao Papai Noel.

A campanha tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais, um dos maiores presentes que uma criança pode receber, não é verdade?

Para que tudo se tornasse realidade, os Correios contaram com a ajuda de milhares de padrinhos e madrinhas dispostos a fazer a magia do Natal acontecer.

Em Alegrete, o gerente da agência local Bruno Osório e equipe conseguiu zerar os pedidos das cartinhas que chegaram na agência. Um dia antes da entrega, restavam 12 pedidos que foram chegando ao longo do expediente, concluindo com êxito a campanha 2023.

“O principal é o agradecimento que precisa ser feito a todos os padrinhos que abraçaram a nossa campanha e na prática tiraram o sonho de uma criança do papel”, pontuou o servidor federal.

Bruno é pai de uma menina e um menino, e revela que viu nos olhos das crianças, o brilho e alegria ao receber o Feliz Natal do Papai Noel, e ganhando um presente, muitas vezes bem simples. “Isso nos emociona bastante e nos motiva para continuarmos no caminho certo”, pondera o profissional.

Para a diretora do educandário Cássia Aurélio, bastaram duas palavras para resumir a atividade. “Alegria e esperança”, sintetizou a professora.

“Muito obrigado a toda comunidade de Alegrete que tornou o Natal das crianças mais feliz em 2023”, finalizou o gerente em Alegrete.

Para a entrega na escola da Favila, foi feita uma logística, com o Papai Noel chegando em um veículo dos Correios. A festa na escola Waldemar foi transformada com a chegada do bom velhinho, que fez a alegria da criançada.

Fotos: reprodução