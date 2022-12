Lauro Dornelles exorta alunos a debater a inclusão de pessoas com deficiência

Neste sentido, na Escola Estadual Lauro Dornelles os alunos do Ensino Médio (noturno) realizaram apresentação de um trabalho de Filosofia abordando a temática “Inclusão de Pessoas com Deficiência”. Coordenados pelos professores Carlos Dornelles e Karla Izolan, os alunos Davi Lopes, Eliana Gomes de Freitas, Ellen Mota e Wellington Adriel escolheram este tema em virtude de uma colega com deficiência (cegueira), que está inserida no 2º ano.

Os educandos relataram que, por acompanharem a trajetória escolar da colega Eliana, tiveram seus olhos abertos para uma realidade que ainda não tinham tido a oportunidade de vivenciar.” Assim, hoje eles têm consciência de que a inclusão deve ser debatida e falada cada vez mais, para que as pessoas com deficiência possam ser incluídas verdadeiramente em nosso meio, a fim de que tenham seus direitos reconhecidos e para que vivam em harmonia, segurança, e com acesso a uma educação de qualidade”, disseram os discentes.



Na Mostra, explanaram um breve relato sobre o contexto histórico da educação especial voltada para as pessoas com deficiência, que, no Brasil, data de 1854, quando Dom Pedro II fundou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, através do decreto nº 1.428, na cidade do Rio de Janeiro. E, também, finalizaram com relato pessoal sobre os desafios vividos por uma pessoa cega, feito pela aluna Eliana Gomes de Freitas.

Para isso, contaram com o apoio e orientações da professora Especialista do Atendimento Educacional Especializado Juliana Belmonte Leal. Foram realizadas pesquisas e observação em campo, fazendo uma imersão em todos os processos educacionais voltados à inclusão da colega, pois Eliana conta com uma estrutura educacional direcionada às suas especificidades com aulas na sala de recursos e apoio pedagógico na Escola Lauro Dornelles.



As aulas no AEE são para o efetivo desenvolvimento de suas habilidades acadêmicas, pois é na Sala de Recursos que as especificidades educativas da aluna são trabalhadas, como, por exemplo, o treino do código braille. Além destes atendimentos, Eliana conta também com o apoio pedagógico em sala de aula regular da monitora Rosiani Guterres, que a auxilia em suas vivências escolares e em sua acessibilidade.



Na sala regular comum, Eliana conta com uma equipe de professores atentos e sensíveis à sua condição, pois estão sempre pensando em novas estratégias e adaptações visando à aprendizagem plena e significativa da estudante, como a professora de Língua Portuguesa, Cristina Rosauro, que vem trabalhando a leitura de gêneros textuais em braille com a aluna, bem como com uma gestão sensível, acolhedora e preocupada com o processo de aprendizagem voltado às singularidades de cada aluno.



De acordo com o relato de Eliana, ela está muito feliz e grata pela acolhida e aprendizagens que vem conquistando no ambiente escolar, e ainda ressalta que os obstáculos e barreiras vividos por uma pessoa com deficiência não são fáceis, porém com persistência e desejo de lutar e vencer, e na busca incansável por seus direitos, tudo é possível.

“Poder me sentir acolhida e inserida nesta caminhada, é como um bálsamo nos desafios da vida. Sou muita grata a toda equipe da Escola Lauro Dornelles, que tem me auxiliado e orientado, pois eu sonho alçar voos altos, quem sabe, futuramente, ingressar na faculdade de Direito ou estudar algo ligado às tecnologias.”