Lauro Dornelles realiza evento para avaliar o impacto da era digital na vida dos alunos

Não é novidade que a era digital atual está transformando o modo como vivemos. Computadores, tablets e, principalmente, smartphones com acesso à internet, em qualquer lugar, fazem parte do dia a dia da maioria da população.

Neste contexto, surgem dúvidas sobre os limites e possibilidades que estas ferramentas podem agregar para a formação de quem está diariamente vivenciando o processo de construção cidadã nesta nova era: os(as) estudantes da Educação Básica.

Pensando nisso, os professores Márcio da Mota e Sâmela González, da Escola Estadual de Educação Básica Dr. Lauro Dornelles, com o apoio dos demais colegas de gestão escolar, promoveram, dia 30 de setembro, das 10h às 12h, no Salão de Atos, o evento intitulado “Expo de Arte – 1ª ed.”.

A atividade envolveu as disciplinas de “Cultura e Tecnologias Digitais” e “Artes”, com as turmas 102 e 201 do Ensino Médio, tendo como objetivo central expor obras conceituais que representassem reflexões e/ou críticas à atual era digital.

Foram contemplados na mostra: cartazes com desenhos críticos, poemas, vídeos e slides.

Para os professores organizadores, “quanto mais as ferramentas digitais se naturalizam no cotidiano dos(as) estudantes, tanto para pesquisas, lazer ou empreendedorismo, mais se torna necessário a criação de um hábito que promova a reflexão sobre o seu bom ou mau uso, uma vez que a tecnologia pode contribuir muito para a vida de uma pessoa, assim como pode desestabilizá-la facilmente, ainda mais quando o foco desta realidade são adolescentes”.