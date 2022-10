O alegretense Nilo Rodrigues Corrêa morre aos 82 anos em Porto Alegre

Share on Email

No sábado(1°), faleceu em Porto Alegre, o alegretense Nilo Rodrigues Corrêa, aos 82 anos.

Em sua homenagem, a família trará as cinzas para sua terra natal, um desejo do aposentado que sempre cultivou um grande amor pela cidade que tinha muito orgulho em destacar o nome por onde passou.

Nilo era casado com Floriana Pereira Corrêa e residiam em Porto Alegre desde 1975, entretanto, nunca deixou de vir a sua terra natal, onde tinha mãe, irmãos é muitos amigos.

Durante muitas décadas, Nilo foi caminhoneiro e depois abriu um revenda de automóveis em POA, contudo, havia se aposentado à cerca de 20 anos.

O alegretense era pai de cinco filhos: Amazilia, Carlos Valério, Janete, Nilo e Rogério. Segundo uma sobrinha, Juliana, em decorrência do Parkinson, diabetes e fibrose, Nilo teve complicações no quadro de saúde e não resistiu às complicações. Seu corpo foi cremado e as cinzas serão trazidas para Alegrete.

E deixa seu único irmão vivo Newton Rodrigues Corrêa (Boca), em Alegrete, e um grande círculo de familiares e amigos. Sempre que tinha oportunidade, aqui estava e sempre destacou o quanto era feliz por estar junto aos que amava. A vida impôs que ele saísse da sua terra para buscar novas oportunidades, porém, ele jamais deixou que sua paixão e amor por Alegrete fossem minimizadas, ao contrário, a saudade o fazia enaltecer cada vez mais a terra natal.

Nilo Rodrigues Corrêa era filho de Amazilia Rodrigues Corrêa ( in memorian) e Capitão Adão Pujol Corrêa (in memorian).