Lei que proíbe fogos de artifício vale para este final de ano. Quem fiscaliza?

Todo o final de ano é a mesma coisa, muitas bombas, rojões e fogos de artifício que fazem muito barulho, tanto nas festas de Natal como na virada do ano.

Isso prejudica animais que saem desnorteados, porque tem audição bem mais apurada que humanos, pessoas doentes e autistas, A proibição para soltar fogos sem barulho iniciou com a ex vereadora Vanda Dornelles(PP) que não conseguiu à época a aprovação da Lei. Houve casos, no final de 2020, que cães de bairros de Alegrete que foram presos para não sair sem rumo, morreram enforcados em correntes, tal o desespero deles com o barulho.

O vereador Fábio Perez – Bocão (PP) voltou a esta pauta e conseguiu que fosse aprovada a lei complementar 068 de julho de 2021, que proíbe fogos de artifícios com ruído no Município. Este será o primeiro final de ano em que esta lei estará em vigor.

Ele justifica a lei porque sabe o mal que causa o barulho aos cães e pessoas com autismo, conhecedor que é do problema, porque e tem um filho com a síndrome.

A preocupação de quem defende a lei é quanto à fiscalização na cidade. O vereador diz que os órgãos de segurança estão aptos fazer isso e a população pode denunciar.