Alegrete registra uma família desalojada e rio atinge 8,86 cm acima do nível

Segundo a DC não há famílias desabrigadas nem pessoas e nenhum bairro atingido. Apenas uma família está desalojada, com duas pessoas que optaram por sair de maneira preventiva para casa de familiares, com o apoio de servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura. As águas do rio Ibirapuitã não atingiram nenhuma residência até o momento.

Homem é flagrado no telhado de uma casa; à BM disse que estava recolhendo cabos soltos

De acordo com o diretor da Defesa Civil no município Renato Grande, a comunidade tem a disposição os telefones (55) 3961 1707 / (55) 991589544 para contato.

Foto: Defesa Civil (capa)