Motorista embriagado colide contra árvore e é preso em flagrante

No momento da chegada dos policiais, o condutor de 56 anos, ainda estava no banco do motorista e apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ao ser questionado se estava bem passou a desacatar os policiais com palavras de baixo calão.

Diante da situação, procedeu-se com o recolhimento do veículo envolvido no acidente. O condutor foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi constatado o seu estado de embriaguez. Posteriormente, foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi autuado em flagrante delito. Para a sua liberação, foi estipulada uma fiança no valor de dois salários mínimos.