Léo Pain, outro alegretense que conquistou o Brasil, se diz torcedor fervoroso de Matteus

O cantor alegretense Leo Pain, recentemente, destacou seu apoio ao conterrâneo Matteus Amaral, que figura entre os participantes do Big Brother Brasil.

Leo conquistou os corações do Brasil ao sagrar-se campeão do ‘The Voice Brasil 2018’, uma vitória que não apenas o consagrou como artista, mas também fez de Michel Teló tetracampeão do reality musical.

Em uma mensagem simples, mas repleta de significado, Leo citou: “em 2018 recebi o apoio desse rapazito, guri do Alegrete, e é claro que hoje estou aqui para retribuir! Pra cima, porque o próximo a levar um prêmio nacional para o nosso Alegrete é o Matteus.”

É interessante notar como Pain destaca não apenas a trajetória artística, mas também a ligação cultural que une os alegretenses. O Canto Alegretense, entoado por Leo, torna-se um veículo para disseminar não apenas música, mas também a identidade e o orgulho de uma comunidade.

Em janeiro do ano passado, em uma postagem que reverbera com sinceridade, o músico compartilhou sobre os questionamentos que frequentemente recebia sobre suas atividades cotidianas. “Muitos amigos me perguntam… porque tu lida tanto em casa mano, credo, tu não para home?! Faz cerca, mangueira, abre buraco, soca palanque, passa só lidando com gado e trabalhando !? Poucas pessoas sabem que meu sonho de criança era ter um canto pra chamar de ‘MEU'(nosso, da Lili, meu e do nosso filho).”

O artista revela uma faceta menos conhecida, mas igualmente marcante, de sua vida. Desde os tempos em que auxiliava seu avô nas tarefas rurais, até o momento em que Deus o presenteou com um lugar que ele chama de seu. O Rincão do São Miguel, em Alegrete, é um cenário onde as lembranças da lida com o gado ecoam, e a simplicidade se torna a essência de uma conquista grandiosa.

“É assim que me sinto quando estou em casa, feliz, cuido com todo o meu esforço, com toda a dedicação que posso ter, pois foi um longo caminho até chegar aqui. Gosto muito da expressão ‘faça você mesmo’, aprender a fazer, não ocupa espaço, tudo na vida é um grande aprendizado.”

Com essas palavras, Leo Pain não apenas destaca seu apreço pela vida simples, mas também compartilha uma filosofia de vida que permeia seu cotidiano. Em um mundo muitas vezes dominado pela instantaneidade, a busca pela autenticidade e a valorização do esforço próprio tornam-se bússolas para aqueles que desejam seguir seus passos.

No apoio a Matteus Amaral, ele reafirma não apenas sua torcida, mas também a força da solidariedade entre conterrâneos.