Trabalhador evita que fogo em moto atingisse outros veículos

Um vídeo que está circulando nas redes sociais destaca a ação de um homem que conseguiu de forma rápida e ágil, com auxilio de outras pessoas, extinguir as chamas que atingiram uma moto, e ainda pensou rapidamente como evitar danos maiores.

Testemunhas que acompanharam a ação ressaltaram que devido a agilidade do trabalhador que estava em um dos estabelecimentos comerciais na rua Venâncio Aires (Cocktails & Dreams), uma tragédia foi evitada pois havia muitos outros veículos nas imediações, assim como, clientes e transeuntes.

“Quando a moto passou a ficar em chamas, muitas pessoas rapidamente chegaram no local com extintores, entretanto, ele foi o responsável por intervir de forma direta e, logo depois de apagar o fogo, tirou o banco da moto e a bateria. Algo que foi determinante para não ter outros desdobramentos” – ponderou uma das pessoas que estava presente.

A fumaça tomou conta da rua, por alguns instantes ocorreu um pânico entre as pessoas que estavam nas proximidades – foi uma correria- descreveu.

A reportagem do PAT recebeu o vídeo e também o nome do homem que atuou no incêndio e retirou a bateria – ele aparece de camiseta preta. Em contato com ele, devido ao trabalho no interior do Município com terraplanagem – solicitou que a conversa fosse realizada no próximo final de semana.

Mesmo assim, como muitas pessoas estão atribuindo a ele um ato heroico, o PAT está destacando o registro sobre o incêndio ocorrido na noite de domingo(12), na rua Venâncio Aires – Centro de Alegrete.

O trabalhador deverá se manifestar sobre a sua ação. Já a moto, não há informações do proprietário e o motivo do sinistro.