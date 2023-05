Briga em casa noturna deixa homem com rosto cortado e outro com ferimentos na cabeça

Na madrugada de domingo (21), uma discussão em uma casa noturna na região central, de Alegrete, resultou em um homem esfaqueado e outro espancado. A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações da Brigada Militar, um casal estava dentro da casa noturna quando a discussão começou, gerando uma desavença entre os dois. Durante a briga, o homem acabou derrubando uma caixa de som, o que resultou no seu convite para se retirar do estabelecimento.

No entanto, a discussão entre o casal continuou do lado de fora da casa noturna. Nesse momento, um terceiro indivíduo se aproximou na tentativa de defender a mulher. O conflito evoluiu rapidamente, e o homem envolvido cortou o rosto do “agressor” com um canivete.

Após o incidente, os amigos do indivíduo ferido saíram em sua defesa e espancaram severamente o homem. Diante das lesões na cabeça, ele precisou ser encaminhado pelo Samu) à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permaneceu em observação.

A mulher, inicialmente considerada vítima, não foi encontrada nem identificada pela Brigada Militar. As circunstâncias exatas que levaram à briga entre o casal que resultou em um terceiro homem espancado, ainda são desconhecidas. O homem ferido no rosto recebeu atendimento médico na UPA e, posteriormente, foi levado à Delegacia de Polícia (DP), onde o registro policial foi realizado.