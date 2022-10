Oração pela paz no Brasil é realizada em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A comunidade evangélica de Alegrete, com várias igrejas representadas, realizou um círculo especial de oração neste dia 27. Católicos também participaram das orações.

Eles se reuniram na da Praça Getúlio Vargas com objetivo de juntos, orarem pela Paz no Brasil. Com fé e devoção que caracterizam os evangélicos, eles emitiram energias positivas pedindo a paz sobre a Nação brasileira.

Quem participou se entregou a concentração e oração sempre baseados nos ensinamentos da Bíblia.

Bispos, pastores (as) e evangélicos e ministros da igreja católica se uniram num só propósito , porque sabem a grandeza e o valor do Brasil, que tem como acolher a todos os seus filhos e para isso, é preciso união, trabalho e respeito a valores fundamentais que formam a base da sociedade, como lembrou o Bispo Enio Bastos.

Líder comunitário, carnavalesco e empreendedor, “Feijão”, morre aos 53 anos