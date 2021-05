Prefeitura abre licitação para pavimentação, no valor de 2,5 milhões de reais, nos bairros Segabinazzi e São João

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Planejamento, divulgou na manhã desta sexta-feira (28/05) as datas das licitações para pavimentação de ruas nos bairros Segabinazzi e São João, que ocorrem nos dias 14 e 15 de junho.

No bairro Segabinazzi, o projeto via PAC – Pavimentação é orçado em mais de R$ 2 milhões e o cronograma de execução previsto é de 7 meses, prevendo o asfaltamento, embueiramento, construção de passeios públicos e sinalização nas ruas C, D, E, I, J e prolongamento da rua Pernambuco. A licitação será no dia 15 de junho, às 14h.

No bairro São João, o investimento será de R$ 289.140,66 na pavimentação das ruas Manoel Lino dos Santos e Barão do Rio Branco. R$ 238.856,00 são oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Lucas Reidecker e R$ 50.284,66 de contrapartida do município. A licitação acontece no dia 14 de junho, às 14h.

O prefeito Márcio Amaral comemora mais um passo importante para o início das obras que representam o anseio de muitas comunidades, com grandes intervenções em termos de infraestrutura na cidade. “Certamente colheremos bons frutos. O avanço da requalificação asfáltica no município é uma meta deste governo. Quando as coisas andam com celeridade, o nosso sentimento é de alívio, pois daremos fim a buracos, desníveis, dificuldades no deslocamento de moradores e veículos, além de acabar com problemas de poeira e da chuva. Isso são mais do que obras de asfalto e pavimento, representam qualidade de vida”, enfatiza Amaral.

O vice-prefeito Jesse Trindade ressalta que a prefeitura abriu concorrência para contemplar as operações e trazer mais qualidade e agilidade para os processos. “A nossa maior contrapartida para a nossa população. Não estamos poupando esforços para essas obras, que trarão um avanço significativo para estas áreas que são especiais para a cidade e para os alegretense”.

