Campanhas definem carreatas finais das eleições em Alegrete

Estamos nos ultimos dias da campanha eleitoral para o segundo turno das eleições à Presidência da República e Governadores.

As coordenações de campanha do candidato à reeleição Jair Bolsonaro informa que a carreata, motociata e bandeiraços serão realizados dia 29. A concentração será às 8h no arco do trevo com previsão de siar às 9h. Os integrantes vão percorrer as principais ruas da cidade.

Os bandeiraços serão na Praça Nova; Andradas, Barão do Cerro Largo, Calçadão, Banrisul, Praça Getúlio Vargas, Barão do Amazonas, Avenida Alexandre Lisboa, Eurípedes Brasil Milano.

A coordenação da campanha do candidato Luis Inácio Lula da Silva informa que a carreata será no dia 29 com concentração na Avenida Charrua com início às 14h 30min.

Os bandeiraços serão nas praças e parques de Alegrete, confirma a Presidente do PT, Preta Mualzzani.