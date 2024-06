Linhas do transporte escolar ao IFFAr retornam com o fim da greve dos professores

Somente os professores de todos os cursos do Instituto localizado no Distrito de Passo Novo voltarão da greve nesta segunda-feira(17).

Os ônibus que vão para o Passo Novo, conforme a empresa, sairão da garagem às 6h48min com as três rotas para a localidade no interior de Alegrete. O retorno está previsto para as 17h. Depois, retornam ao IFFar às 18h18min e voltam às 23h. A rota 01 retorna para Alegrete às 8h, retornando ao Passo Novo às 11h35min, e retorna para Alegrete às 14h e ao Passo Novo às 15h35min.