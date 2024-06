Nova base do SAMU, de Alegrete, está pronta e serviço aguarda nova ambulância

Share on Email

Em breve, Alegrete terá duas bases do SAMU, a atual a na Avenida Tiaraju e a nova base próxima à Escola CIEP. A secretária de saúde, Nidiele Benevides, informa que a sede da segunda base está pronta e aguardam, agora, a nova ambulância que está sendo montada em São Paulo já que é uma ambulância especial para o serviço do SAMU.

Ela diz que a expectativa e de que esta ambulância da base 2 chegue até o final do mês à cidade. Dai vão treinar a equipe e logo inauguram o serviço. A ambulância, conforme a secretária, foi adquirida com recursos próprios da Prefeitura no valor de cerca de 400 mil reais.

O serviço do Samu é para resgate de urgência e emergência na área urbana e também na zona rural do Município e percorre centenas de quilômetros por dia neste trabalho que ajuda a salvar muitas vidas