Linhas regulares do transporte coletivo sofreram alteração; confira as mudanças

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, alerta para a alteração no funcionamento das linhas regulares diurnas Favila X Terminal e seu Especial, Veracruz X Dr. Romário e o Circular Noturno – C2 do transporte coletivo público municipal, que atendem a Zona Leste, no trecho que se finda na Avenida Tiarajú.

As linhas irão operar no horário normal, porém, retornando seus itinerários com o início próximo ao bairro Ulisses Guimarães, sentido bairro Saint Pastous, e saindo pelo bairro Capão do Angico até alcançar novamente a avenida Tiarajú, prosseguindo no sentido bairro-centro.