Mulher, salva por PMs na Ponte Borges de Medeiros, terá uma nova chance junto à família

São muitas as histórias que se tem conhecimento desde criança. São muitos os super heróis, frutos da imaginação que aposta na ideia de que alguém irá nos salvar. Então, pode-se considerar que ele passe de um “mito”, a um santo, um anjo, ou alguém que você conhece e que está aí bem perto ou não.

Heróis não são os seres dotados de poderes, mas sim, os fortes e determinados. São os incansáveis que não abandonam uma jornada, qualquer que seja a dificuldade e buscam se fortalecer ainda mais diante de cada combate.

Assim, pode-se descrever a rotina de todos aqueles que estão diuturnamente dedicando tempo e suas vidas pelo bem de todos. Entre essas profissões, está a Policia Militar.

Aqui, no PAT, já foram vários registros de vidas salvas por esses guerreiros que atuam de forma incansável, mesmo diante do reduzido contingente operacional no Município.

A mais recente história de um renascimento, foi na madrugada de domingo, novamente na Ponte Borges de Medeiros, onde uma guarnição da Brigada Militar foi responsável por salvar uma mulher de 44 anos que estava prestes a se jogar no Rio ibirapuitã.

Segundo apurado pelo PAT, durante o patrulhamento ostensivo nas proximidades do Parque Rui Ramos, os policiais militares foram informados por um jovem que a mãe havia dito que iria tirar a própria vida.

A viatura rapidamente se deslocou até a Borges de Medeiros, e os PMs visualizaram uma mulher caminhando na ponte da Via Férrea, e durante a aproximação deles, perceberam que ela havia descido em um dos pilares.

No mesmo instante, eles avaliaram a situação e decidiram se aproximar com bastante cautela diante do cenário. Felizmente a mulher não percebeu a presença deles que rapidamente conseguiram segurá-la pela cintura, no momento, em estava na beira do pilar olhando para baixo e falando sozinha.

Já, segura, a mulher foi avaliada e conduzida à UPA pela equipe do Samu Mental, acionada pelos policiais militares.



Por opção desses policiais, os nomes não foram citados, porém, o ato não poderia passar sem o registro de evidenciar quem está sempre pronto para salvar a vida de outras pessoas. Da mesma forma, há inúmeras outras profissões com a mesma dedicação dos profissionais e ainda os anônimos que sacrificam suas vidas em prol de toda uma sociedade.

A mulher estava bastante perturbada e aparentava que poderia ter ingerido álcool. Um problema pessoal, relatado, poderia ter sido o motivo que a levou a tentar contra a própria vida.