Museu Oswaldo Aranha reabriu nesta semana

O Museu Oswaldo Aranha que guarda o acervo da vida e obra do político alegretense e o Museu de Arte José Pinto Bicca de Medeiros – ambos localizados na Praça Getúlio Vargas.

O Museu Oswaldo Aranha reabriu esta semana. Ele passou por uma manutenção interna e agora estão finalizando a limpeza. A reabertura foi no dia 3 de abril, conforme Guterres, quando a partir desta data a comunidade e estudantes podem visitar o importante acervo do estadista e político alegretense reconhecido mundialmente.

O Diretor de Cultura da Secretaria de Educação, Rodrigo Guterres, informa que o Museu de Arte está fechado e não tem previsão de abrir. Quando foi devolvido pela Fundação Átila Taborda – da Urcamp para a Prefeirta se iniciou uma reforma.

Museu de Arte quando esteve em manutenção

Ele diz que foi feita manutenção em parte do telhado, mas que a estrutura está comprometida e a casa não vai abrir, porque no momento não tem projeto para continuar as obras.

Não existe previsão de reforma neste Museu, porque não tem verba para isso, explicou.