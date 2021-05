Loja Cabide completa seu primeiro aniversário com festival de descontos e promoções

Compartilhe















Loja Cabide completa seu primeiro aniversário neste dia 15, sábado.

E para comemorar essa data tão especial, onde um sonho tornou-se realidade, alicerçado com muito trabalho e dedicação em meio à pandemia, a empresária Cristina Sobreira e sua equipe prepararam um festival de descontos e promoções imperdíveis, além das novidades da estação que acabam de chegar.

A Loja Cabide há um ano surgiu com a proposta de atuar no segmento de confecções feminina, masculina, plus size, infantil, moda íntima, bolsas, calçados e acessórios e desde então busca oferecer aos seus clientes as últimas tendências do mundo da moda, com qualidade, atendimento personalizado, preços acessíveis e condições especiais em todos os cartões.

E umas promoções incríveis de aniversário serão os tênis femininos e masculinos, todos os tamanhos e estilos por um preço único de R$ 49,90 cada.

Mas atenção! A promoção é válida somente para o dia do aniversário, dia 15 de maio, sábado. Oportunidade única para comprar os melhores tênis para a família inteira.

A empresária Cristina agradece a preferência e espera a comunidade alegretense para celebrar juntos essa conquista.

Aproveite!

Loja Cabide, à sua espera!

