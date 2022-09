Lojas que vendem pilchas registram grande movimento em Alegrete

Share on Email

Nesta semana, o comércio de pilchas gaúchas registra um grande movimento em Alegrete.

É a safra deste segmento que vende bombachas, botas, cintos chapéus, saias e outros produtos para que os peões e prendas estejam vestidos com traje a caráter do Rio Grande do Sul.

lojas de pilchas em Alegrete

Nesta época, isso diferencia o nosso povo que tem ougulho de estar vestido com traje, que de loge, identifica os gaúchos – povo que preserva a sua cultura.

O preço médio das pilchas está: bombacha 64,00; cinto 49,00; chapéu 232,00, lenço 48,00 e camisa 122,00

Um hábito preservado de Sul a Norte do Estado é o de tomar chimarrão- ele aproxima as pessoas sendo como um espécie de boas vindas aos visitantes. Aqui chegar em lojas e ver donos e clientes tomando mate é algo bem comum.