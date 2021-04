Lote com 645.150 vacinas contra a Covid chega ao RS nesta sexta

A carga é composta por 600,4 mil doses da vacina CoronaVac (Butantan) e outras 44.750 da AstraZeneca (Fiocruz). Essa vai ser a maior remessa que o Rio Grande do Sul recebe desde o início da vacinação .

A SES informou que as doses serão destinadas a pessoas que precisam completar o esquema vacinal da segunda dose da CoronaVac (28 dias após a primeira aplicação), além de possibilitar a ampliação da parcela dos idosos acima dos 67 anos, profissionais da saúde e trabalhadores da segurança .

A definição detalhada dos grupos ocorre nesta quinta-feira (1°) em reunião com a representação das secretarias municipais de saúde.

Até esta quinta-feira, o Rio Grande do Sul já registrou aproximadamente 1,5 milhão de doses aplicadas, com cerca de 1,1 milhão de pessoas que receberam a primeira dose, e 300 mil que já completaram o esquema com a segunda imunização.

Atendimento durante o feriado

A SES está apelando aos municípios gaúchos para que agilizem a campanha de vacinação contra a Covid-19, orientando para que mantenham os serviços durante todo o feriado de Páscoa.

“Vacina não pode ficar parada, precisa estar no braço dos gaúchos. Que o presente de Páscoa dos idosos de 67 anos ou mais seja a imunização”, afirmou a diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde, Ana Costa.