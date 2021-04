Fiscalização integrada reforçará ações no feriado de Páscoa

Compartilhe















A Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da Fiscalização Integrada, com a colaboração da Guarda Municipal e do Setor de Vídeo Monitoramento, irá reforçar durante o feriado de Páscoa as ações de fiscalização para o cumprimento das regras e protocolos de distanciamento social, elencadas no decreto do Estado do Rio Grande do Sul.

O Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, que coordena as ações da Fiscalização Integrada, ressalta que embora os números de contaminação e de mortes em razão do Covid-19 estejam reduzindo, ainda não é o momento de relaxar as medidas, sendo necessário que a comunidade alegretense colabore com as restrições.

“As equipes trabalham em três turnos e continuarão atuantes, realizando um trabalho de fiscalização e orientação. Estamos travando uma batalha contra um inimigo invisível e precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para derrotá-lo”, destacou Rui Alexandre Medeiros. O Secretário enfatizou ainda, a importância do apoio recebido da Polícia Civil e Brigada Militar.

DPCOM