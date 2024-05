Luciano Huck desembarca no RS e visita abrigos em Canoas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Luciano Huck, o apresentador, esteve em Canoas, no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (14) para visitar áreas afetadas pela tragédia climática no Estado. Ele visitou abrigos que acolhem vítimas para entender melhor a situação dos moradores locais.

Em publicações em suas redes sociais, Huck compartilhou momentos de sua visita, onde conversou com voluntários e pessoas desabrigadas, incluindo crianças. Ele expressou em suas postagens a empatia pelas famílias afetadas e seu desejo de oferecer apoio.

A cada enchente eles se mostram incansáveis e prontos para servir: conheça o Grupo de Resgate Voluntário

Durante a visita, Huck também fez uma chamada de vídeo com o cantor MC Daniel, atendendo a um pedido de um grupo de crianças que expressaram seu apreço pelo artista.

Anteriormente, durante o programa Domingão com Huck, foi revelado por Dona Déa que o apresentador doou R$ 1 milhão ao Estado para ajudar nas ações de recuperação. Huck reiterou seu compromisso com a causa e encorajou outros a contribuir também.

Com informações Gaúcha/ZH