Lúcio do Prado recebe medalha Tiradentes da Polícia Civil

Trata-se da maior honraria da Polícia Civil, dada a personalidades que atuam em prol do trabalho da instituição e do estado do Rio Grande do Sul.

Tiradentes é o patrono da Polícia Civil por sua história de luta e bravura nos tempos da inconfidência mineira. Lucio do Prado, foi homenageado por sua atuação junto à instituição, no auxílio à criação da Cidade da Polícia. Um projeto em parceria com o Governo do Estado, que será anunciado em breve. A escolha dos homenageados foi feita pelo Conselho de Administração Superior (CAS) da Polícia Civil.

Lucio do Prado recebe medalha Tiradentes da Polícia Civil

Além de Lucio do Prado, foram agraciados com a Medalha Tiradentes os seguintes nomes: Cláudio Gastal, Secretário de Planejamento, Governança e Gestão; Arita Bergmann, Secretária da Saúde; Tânia Moreira, Secretária de Comunicação; Artur Lemos, Secretário da Casa Civil; Gabriel Souza, Presidente da Assembleia Legislativa do RS; Sebastião Melo, Prefeito Municipal de Porto Alegre; Cel. Vanius César Santarosa, Comandante-Geral da Brigada Militar; Marina Molon, Superintendente da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN); Aldronei Pacheco Delegado de Polícia Federal e Superintendente Regional da Polícia Federal no RS; Luiz Bernardi, Auditor Fiscal da Receita Federal e Superintendente Regional da Receita Federal no RS; Paulo Roberto da Silva, Delegado de Polícia Civil aposentado Mário Sérgio da Motta, Comissário de Polícia lotado na Secretaria da Chefia de Polícia.

Associação dos Arrozeiros comemora Dia das Crianças com atletas do Flamenguinho

A solenidade foi presidida pela chefe de Polícia, Delegada Nadine Anflor, que ressaltou a importância desta condecoração, além de agradecer o apoio e parceria dos homenageados para com a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul.