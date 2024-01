Luto na Educação| Professor Paulo Garcez Leães, de 49 anos, não resistiu a um infarto fulminante

Morreu na quarta-feira(24), aos 49 anos, o professor Dr. Paulo Garcez Leães.Ele era uma figura ilustre e respeitada na comunidade educacional. O docente foi ex-aluno das primeiras turmas de Pedagogia da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), em Alegrete.

Atualmente, o alegretense, estava atuando como professor no Campus Salgueiro do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão – PE), e desempenhava um papel fundamental na formação de novas gerações. Sua trajetória na educação inclui passagens marcantes como ex-professor da Rede Pública Municipal, no Polo do Angico, e como Orientador Educacional no Instituto Federal Farroupilha, ambos em Alegrete.

A notícia da morte de Leães foi recebida com profundo pesar pela comunidade educacional e por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. O professor Sitó, colega de longa data, expressou o lamento geral: “Lamentável a perda de um profissional que vinha trilhando um bonito e comprometido caminho na educação e que parte cedo carregando muitos sonhos! Perda lamentável!”

Para entender melhor o legado de Paulo Garcez Leães, basta olhar para sua infância. Descrito como “o menino que não gostava de correr, de brincar, mas gostava de ler, estudar, ficar em seu quarto no meio dos livros”, Leães desde cedo mostrou uma inclinação extraordinária para o conhecimento. Suas notas altas eram apenas um reflexo de sua dedicação aos estudos e da busca incansável por seus sonhos.

Ao longo de sua carreira, conquistou reconhecimento nacional e internacional, conhecendo o mundo e recebendo prêmios por suas contribuições à educação. “Foi um exemplo para meus filhos, escreveu sua história com educação, para educação”, compartilhou emocionada Eliane Garcez, membro da família enlutada.

Paulo Garcez Leães deixa para trás a esposa, Cristiane Ayala De Oliveira Leães, com quem compartilhava uma relação de mais de 20 anos. A comunidade lamenta a perda não apenas de um educador dedicado, mas de um marido, amigo e um inspirado mentor.

O professor, que conclui o doutorado pela UERN/IFSertaoPE, foi vítima de um infarto, conforme apurado pelo PAT, deixando a todos atônitos diante da súbita despedida. Sua memória permanecerá viva nos corações daqueles que foram tocados por sua paixão pela educação e pelo compromisso com a formação de novas mentes.