Alegrete não tem estrutura para instalação do sinal 5G

Na última quarta-feira(24), o Grupo de Acompanhamento da Implantação de Soluções realizou uma reunião para definir quais cidades do Rio Grande do Sul, teriam condições de receber o sinal 5G. Chamou atenção o fato de Alegrete não possuir estrutura para receber a nova tecnologia.

Conforme a Anatel, a liberação da faixa não implica na instalação imediata das redes 5G nas localidades. A instalação das estações de quinta geração da tecnologia de internet móvel, vem para agregar ainda mais velocidade e qualidade no setor de redes sociais.

A Anatel destacou que os usuários que recebem as transmissões da TV aberta pela antena parabólica precisam adaptar o equipamento para evitar interferências no funcionamento. Em Alegrete, a capacidade de frequência ainda não atingiu o valor mínimo. Segundo os dados da Anatel, a potência estimada para o sinal funcionar a pleno passa os 3300 MHz, no Município a frequência atual é 3100 MHZ. Confira abaixo as cidades contempladas no RS com a nova tecnlogia 5G.

Cidades que Tiveram Liberação do sinal 5G no RS.