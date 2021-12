Luzes de Natal do 6º RCB embelezam entrada do Regimento em Alegrete

Share on Email

Desde a noite do último dia 3 de dezembro, a alameda de acesso ao 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB) “Regimento José de Abreu” está ornamentada com luzes de natal.

Acendimento das Luzes de Natal

Foi realizado o acendimento das Luzes de Natal com a participação da Banda de Música do 10º Batalhão Logístico, Fanfarra do Esquadrão de Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e Associação Coral Alegrete.

Entrada do Regimento em clima natalino

No concerto musical as Bandas da 2ª Bda C Mec e Associação Coral de Alegrete apresentaram diversas canções natalinas e músicas populares que abrilhantaram o evento.

Solenidade foi prestigiada pela comunidade

A solenidade teve por objetivo estimular a religiosidade, solidariedade e confraternização da Família Militar e comunidade de Alegrete e contou com autoridades civis e militares além de um grande número de pessoas na platéia. O Comandante do 6º(RCB) Coronel Fróes agradeceu a presença de todos e parabenizou os músicos e cantores e como encerramento o Padre Pedro, Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida de Alegrete, realizou a benção final à todos os presentes.

Luzes de Natal do 6º RCB

Fotos e Fonte: 6º RCB