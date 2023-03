Maconha é encontrada em fogão a lenha no bairro Macedo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na noite de terça-feira(7), durante o patrulhamento ostensivo, os policiais visualizaram o acusado em atitude suspeita, em via pública, no bairro Macedo.

Ao perceber a viatura, o indivíduo correu, na tentativa de fugir, porém, foi abordado na porta de uma casa abandonada. Na identificação, ele explicou que residia ao lado e iria fechar os vidros da casa, que estava sem moradores.

Mulheres com filhos autistas necessitam de um olhar especial

Os policiais, por uma janela, visualizaram que no interior da casa havia um fogão a lenha com objetos dentro, desta forma, no local encontraram dois tijolos de maconha juntos pesando 1,740 kg, além de três facas e uma mochila.

O homem foi encaminhado até a Delegacia de Polícia onde foi realizado o registro e o material apreendido. O indivíduo foi ouvido e liberado.