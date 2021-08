Madrugada e manhã gelada nesta terça-feira em Alegrete

O frio volta a aumentar e o amanhecer desta terça será gelado mais uma vez no Rio Grande do Sul com mínimas menores que as registradas no começo da segunda-feira. Esta intensificação do frio, entretanto, é temporária e se limita mais ao período noturno, uma vez que a tendência na segunda metade da semana é de elevação tanto das mínimas como das máximas.

O sol aparece no Rio Grande do Sul nesta terça sob influência de ar seco e frio de alta pressão, mas nuvens ingressam pelo Oeste. O frio volta a se intensificar na madrugada e o amanhecer será gelado com geada em várias regiões. O frio será maior em baixadas com marcas negativas em locais de maior altitude. Será o oitavo dia consecutivo com marcas abaixo de zero.

Para Alegrete, conforme MetSul, o dia será de sol com muitas nuvens, mínima de 6°C e máxima de 19°C. Já a partir de quarta-feira a máxima tem elevação e fica 21°C, quinta 23°C, sexta 25°C, sábado 29°C e chega a 31 no próximo domingo(8).