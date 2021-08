Real sofre revés em São José do Inhacorá na 3ª rodada do Gauchão de Futsal

A rodada do último sábado (31), do Gauchão de Futsal teve a disputa de 20 jogos, em suas três divisões. Foram 132 gols marcados, representando uma média de 6,6 gols por jogo.

A Série B teve a melhor média de gols, alcançando 8,5 gols por partida. Foram 51 gols marcados, em 06 jogos disputados.

Destaque para o jogo entre AFSJI e Real Alegrete, disputado em São José do Inhacorá. Somente nesta partida, 16 gols foram marcados. Os donos da casa venceram o confronto por 11 a 5.

Em sua segunda apresentação o time alegretense amargou a segunda derrota na competição. Longe de casa o Real foi goleado pelo time de São José de Inhacorá. A partida marcou o retorno do público no ginásio. Foi a primeira partida com liberação de torcedores nesta pandemia.

Em São José do Inhacorá houve retorno do público ao ginásio

Jogando em seus domínios, a AFSJI em jogo válido pela 3.ª rodada do Gauchão de Futsal Sicoob 2021 — Série B, fez bonito e obteve sua primeira vitória no estadual, vencendo a equipe Real Alegrete. Os gols da AFSJI foram marcados pelos atletas Felipe(3), Polenta(3), Dani(2), Léo, Pedrinho, Caraça.

Real teve muitos erros e acabou goleado

Do lado alegretense, Ercio, Vialli (2), Boca, e Pablo marcaram os gols do Real. Com muitos erros, o time de Alegrete foi presa fácil para o adversário. Para o preparador físico Alonso Medeiros, o time embora derrotado teve uma pequena evolução na maneira de jogar.

“Tivemos erros cruciais. Um campeonato muito duro com equipes qualificadas não se pode errar. Agora corrigir os erros, pois temos outra pedreira no sábado”, avaliou.

No próximo sábado (7), o Real recebe o SR Santa Rosa Futsal, o adversário é o vice líder do grupo com 6 pontos. A liderança segue com o Fontoura Xavier, invicto em três participações.

Foto: Rico Marchetti (capa)