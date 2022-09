Mãe de alunos é presa por agredir orientadora educacional de escola em São Borja

A Polícia Civil prendeu preventivamente, na quarta-feira (31), a mãe de dois alunos de uma escola de São Borja, na Fronteira Oeste, suspeita de agredir e tentar matar uma orientadora educacional da instituição de ensino.

De acordo com o delegado Daniel Borges dos Santos, o crime aconteceu na terça-feira (30).

“A investigada, aparentemente, teria ido com duas facas [à escola] e trancou a sala de aula com a orientadora dentro, dando socos e chutes e tentado dar uma facada no pescoço dela”, conta.