Mãe de bebê abandonado na Estação Férrea é indiciada pela Polícia Civil

O crime aconteceu no dia 14/04 deste ano, quando uma popular, após informações, encontrou o bebê em um recuo na antiga estação, enrolado em panos e com vida. Imediatamente, levou-o, com a ajuda de um taxista, à UPA para atendimento.

Assim que o registro de ocorrência foi feito, policiais iniciaram diligências para elucidar a autoria do delito. Após alguns dias, identificaram a mãe da criança, de 37 anos, que confessou o abandono. Conforme já informado em nota anterior pela Polícia Civil, ela confirmou ter deixado a criança naquele local e fugiu, até o bebê ser notado por populares.

O destino do bebê, do sexo masculino, está a cargo dos órgãos competentes. A autora foi indiciada pelo crime de abandono de recém-nascido, previsto no Código Penal, e o inquérito policial segue para apreciação do Ministério Público.

“O exame de DNA ainda não tem o resultado oficial, entretanto, a mulher confessou e com todos os elementos, foi suficiente para o indiciamento” – disse a Delegada Fernanda Mendonça.