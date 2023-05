BM identifica e aborda homem com munições em via pública

Durante a revista pessoal, foi encontrado no bolso do casaco do abordado um carregador contendo 04 munições calibre 22 intactas. Ao ser questionado, o indivíduo afirmou que as munições pertenciam a um primo que havia pedido para ele jogá-las fora na ponte Borges de Medeiros.

Alegretense, expoente da arte do sapateado no Brasil, está prestes a um voo ainda mais alto

Devido aos fatos, os policiais militares apreenderam o material encontrado com o indivíduo e o encaminharam até a DPPA (Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento) para o registro de uma ocorrência simples.

É importante destacar que a atuação da Brigada Militar foi fundamental para garantir a segurança da população e inibir possíveis atos ilícitos. A ação rápida dos policiais militares contribuiu para que as munições fossem retiradas de circulação, evitando que fossem utilizadas em possíveis crimes.