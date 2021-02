Prefeitura acelera recuperação de estradas em várias localidades

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Infraestrutura, intensificou os serviços de patrolamento e recuperação das estradas vicinais em diversas localidades.

O trabalho de recuperação das estradas rurais, ganhou nesta semana um reforço, atuando nas estradas do Carvoraci e do Caverá.

Os trabalhos vão garantir a melhor trafegabilidade e o acesso de veículos e, consequentemente, gerar maior facilidade para o escoamento da produção agrícola do município.

De acordo com o prefeito Márcio Amaral, os trabalhos de manutenção e recuperação das estradas rurais são importantes para garantir o desenvolvimento econômico da cidade. “Estamos trabalhando no sentido de oferecer condições para que os produtores e moradores que utilizam as estradas do interior tenham segurança e conforto para trafegarem por aqui. Sabemos que o fluxo de veículos é intenso. Então, através da Secretaria de Infraestrutura, estamos trabalhando na recuperação dessas vias, importante rota econômica do município”, destaca o prefeito.

As ações de manutenção das estradas vicinais fazem parte de um programa contínuo do Governo Municipal. Todos os dias, centenas de veículos trafegam pelas estradas rurais do município, realizando diversas atividades e até o escoamento da produção de produtos do setor agrícola.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Mario Rivelino, a administração municipal vem trabalhando incansavelmente na recuperação das estradas rurais do município. “Temos compromisso com os moradores, agricultores e pecuaristas do interior do município. Nossa área de estradas rurais é muito extensa e requer um esforço constante para que possamos, recuperá-las, deixando elas em boas condições de tráfego, buscando promover assim melhorias das condições de vida dos moradores da zona rural”, destaca o secretário.

DPCOM