Live de Verão com Vanusa Souza e Léo Pain será neste domingo à noite

Live de Verão em benefício à Santa Casa vai trazer muita música boa e uma grande estrutura para que a população possa acompanhar um belíssimo evento, através da Página do Portal Alegrete Tudo. https://www.facebook.com/PortalAlegreteTudo

Neste domingo(14), será realizada às 20h, a Live de Verão com os cantores Vanusa Souza e Léo Pain. O alegretense que teve o seu talento em evidencia no The Voice Brasil, no ano de 2018, sendo campeão do reality show musical, estará em Alegrete. Em prol da Santa Casa, de acordo com Cristiano Torunsky, membro da Diretoria Provedora, o valor vai auxiliar a conclusão do novo bloco cirúrgico. Este terá seis salas novas, sendo que hoje o hospital conta apenas com uma. Essa demanda de anos, vem para melhorar o atendimento aos pacientes e as condições de trabalho dos profissionais da área da saúde. Além disso, também irá contemplar os 11 Municípios da 10ª Coordenadoria de Saúde de Alegrete.

A live realizada pela Prefeitura Municipal de Alegrete, com apoio de empresas do Município, terá por objetivo trazer um evento neste período em que não haverá movimentos relacionados ao Carnaval, devido à pandemia. Além de levar alegria, boa música e atrações renomadas aos alegretenses.

Entre os prêmios estão três camisetas que serão leiloadas, sendo do Internacional, Grêmio e uma doada pelo alegretense Lucas Tagliapietra que atualmente joga em Portugal no time Boa Vista. As dos times gaúchos foram doadas pelos respectivos Consulados. O evento será apresentado por Gabriella Peduzzi e Luzia Kraetzig com a coordenação de Diego Fagundes. Durante a live será disponibilizado o QR Code e o PIX da Santa Casa para doações. Um momento de muita descontração que vai também trazer um grande benefício a toda comunidade alegretense e demais pacientes do hospital de Alegrete que é uma grande referência em atendimento e profissionais.

As empresas patrocinadoras são: Bruna Carlesso, Lezi Rotor, BVI Car, Figueira, Eko7, bedinoto Bebidas, Sanar Farmácias, Empório São Joaquim, Interneith, Curadent, Farmácia Botoni, Alenro Gráfica e comunicação visual, DJL mídia digital, FNP, Restaurante Tradição, Acesso Informática, Hotel Alegrete, Vinhos das Gurias, Brum, Parceria Armas, V8 , Padaria conquistadora, Garupa, Fazenda Casa de Carne, Lancheria Saleiro, Nativa FM, Portal Alegrete Tudo, Sandra Kulman, Sacolão do Gabi, Criterium, Marbella, Pilecco Nobre, Avante assessoria contábil, Bombonierie Delicatti, Tec Vidros, Fernando Barber, Piu Bella, Butecão do Moraes, Celeiro Granel, Fusquinha, Ferragem Mion, Loeber assessoria, Casa de embreagem, Bub da Praça, Santa Fé Agro, Center Max, Eletrovolt, Jd Lan house, Junior lanches, Itagro aviação, Preto ar condicionado, Patty bronze, Micro Peças, Santa Luzia, Imobiliária Alegrete, Unimed, Barão Bar, Lola Moda Infantil,Lilla, Joca Vargas, Clínica Veterinária São Francisco, Prodócimo, Casa Guapa.