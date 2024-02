Mãe e filha morrem em acidente no sul de Santa Catarina 

Um acidente no começo da manhã desta quarta-feira (14) provocou a morte de duas pessoas: mãe e filha, de 4 anos, na BR-101, em Santa Catarina. A saída de pista seguida de capotamento ocorreu no km 450 da estrada, em São João do Sul, por volta das 6h45min.

A família voltava para o Rio Grande do Sul, onde morava. Segundo registro da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Peugeot em que viajava a família tinha placas de Porto Alegre.

As vítimas foram identificadas preliminarmente como Paula Almeida, 38 anos, e Bella, de 4 anos. Paula atuava no departamento de Marketing da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Ela também teve passagem pelo Grupo RBS.

O condutor do veículo, Rodrigo Giongo, marido de Paula e pai da menina, de 39 anos, sofreu lesões graves e foi transferido ao Hospital de Pronto-Socorro de Torres, de acordo com a concessionária CCR ViaCosteira. As causas do acidente ainda serão investigadas.