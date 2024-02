Share on Email

De acordo com informações da Brigada Militar, o motorista de um Gol seguia pela General Sampaio e ao fazer uma conversão à esquerda, colidiu com outro Gol. Com o impacto, ambos os veículos sofreram danos materiais, assim como uma placa de sinalização e a parede de um estabelecimento comercial.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência por volta das 3h40min.

