Para um mundo melhor, mirem o exemplo de Jéssica

“Eu fiz aquilo que acredito que deveria, algo comum para muitas pessoas, mas infelizmente sei que não é. Fiquei impressionada com a repercussão” – falou a jovem Jéssica Arebalo de Campos de 19 anos.

O parágrafo inicial é em razão de uma ação que viralizou no final da tarde de ontem(4), nas redes sociais depois da postagem da alegretense, Jéssica, encontrou em via pública, o valor de R$ 100,00 e uma conta de água. Ela poderia ter ficado com o valor, que jamais a pessoa que perdeu iria saber, mas ela teve um gesto nobre. Como estava próxima de uma lotérica e percebeu que o valor estava com uma conta de água no valor de R$78,62, a jovem entrou no estabelecimento pagou o débito e guardou o troco.

Assim que chegou em casa, olhou com atenção o nome da titular da conta e postou a seguinte mensagem: encontrei esse talão de água na Avenida República Riograndense no bairro Santos Dumont juntamente com uma nota de R$ 100,00 em nome de Cleria Barbosa da Costa. Estou postando para avisar essa moça para ficar tranquila pois a conta está paga e o troco está comigo é só vir buscar”.

Em menos de três horas, a postagem tinha mais de 500 compartilhamentos e cerca de 860 comentários.

Ao questioná-la sobre sua atitude, Jéssica ficou lisonjeada pelo reconhecimento. Ela destacou que estava retornando da Igreja e que não teve dúvidas do que teria que fazer no momento em que encontrou a conta de água com o valor. “A primeira coisa foi pagar para que não tivesse nenhum problema para pessoa que iria fazer o mesmo. Depois, pensei em uma forma de tranquilizá-la pois sei que muitas vezes, o valor do orçamento é limitado. Fiquei muito feliz por ter ajudado”- completou.