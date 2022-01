Mãe é vítima de filhos dependentes químicos

Share on Email

Idosa aciona Brigada Militar após ser agredida verbalmente por dois filhos de criação.

A vítima disse que ambos são usuários de droga e por várias vezes já furtaram objetos e alimentos para trocarem por entorpecentes. Na tarde do último dia 28, a idosa acionou os policiais militares devido aos xingamentos da dupla. Assim que perceberam que a Brigada Militar foi acionada, eles saíram da residência no bairro Restinga. A vítima foi encaminhada à Delegacia de Polícia onde foi realizado um registro por violência doméstica. As ocorrências têm sido recorrentes.