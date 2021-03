Mãe enaltece a solidariedade dos alegretenses no auxílio à filha hospitalizada

Compartilhe















Na noite de sexta-feira(12), a professora Nargis Liedke, fez um relato emocionado em sua rede social, em agradecimento a todos os alegretenses ou não, que se mobilizaram para auxiliar em um momento delicado, em decorrência da hospitalização da filha, na UTI da Santa Casa de Alegrete.

Depois de ter a gestação interrompida aos oito meses e a perda do bebê, Naira Liedke teve uma hemorragia severa e precisou de doadores de sangue. Com a tipagem O negativo, a mobilização mais intensa foi necessária, mas a população, sempre solidária, compareceu ao Hemocentro.

Comovida com a generosidade de todos, ela descreveu: venho aqui agradecer a solidariedade de cada pessoa que compareceu na sexta-feira(12), ao hemocentro para doar sangue à minha filha. Estou muito emocionada com a boa vontade do povo alegretense que mostrou grandeza num momento de tanta tristeza para minha família. Hoje, minha filha está na luta pela recuperação e quando sair dessa vai se erguer com um pouco da força de cada um que doou seu sangue, seu tempo, sua vida em prol da melhora dela, além dos muitíssimos outros que se empenharam em divulgar e procurar doadores. Nessa hora só consigo agradecer a Deus por viver em uma terra de um povo tão generoso! Meu coração de mãe agradece por tanto! Deus é grande, nunca esqueceremos esse gesto de amor recebido de vocês! Que Deus abençoe cada pessoa que se mobilizou pela minha filha!”- finalizou.

Importante evidenciar que, desde o início da pandemia as doações reduziram, mesmo com as informações recorrentes sobre a necessidade de doadores em razão da grande demanda. Com estoque baixo, devido à pandemia de Covid-19, a equipe do Hemoeste (Hemocentro Regional de Alegrete), faz um apelo para que doadores compareçam ao hemocentro. De acordo com a assistente social Fernanda Soares, os mais urgentes são da tipagem O negativo e O positivo. São vários pacientes necessitando de transfusões no momento e o estoque está no limite.

O Hemocentro Regional de Alegrete é responsável por abastecer mais seis municípios da região, abrangendo São Francisco de Assis, São Gabriel, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Itaqui, Quaraí.

É preciso que a população tenha entendimento que o Hemocentro infelizmente não pode parar, porque os pedidos dos hospitais seguem chegando e é preciso manter o estoque sempre em dia.

As pessoas são orientadas e o grupo fica no máximo dez pessoas por vez para não ter aglomeração.

Todas as tipagens podem ser doadas. O negativo, por exemplo, é universal, quem tem este tipo de sangue doa para todos, mas só recebe do O negativo, por esse motivo o estoque é sempre o menor.

Principais requisitos para a doação: estar bem alimentado, ter no mínimo 50 kg, idade de 18 a 61 anos se for primeira doação. A partir dos 16 anos, também pode doar, desde que acompanhado de um dos pais.Tatuagem impede de doar por um ano.

Recomendações básicas: estar bem de saúde e não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação e estar bem alimentado.

O horário de funcionamento do Hemocentro é das 7h as 13h e o atendimento obedece a todos os protocolos de saúde e cuidados que exigem por conta da pandemia.