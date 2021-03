Santa Casa inicia a semana com superlotação na UPA, UTI Covid e Hospital de Campanha

Compartilhe















A tragédia é humanitária. Na noite de ontem(13), o Rio Grande do Sul registrou o maior número de mortes desde o início da pandemia, há um ano. O Estado contabilizou no sábado (13) mais de 300 mortes confirmadas pelo coronavírus, sendo a primeira vez, segundo números do governo.

Nos 13 primeiros dias do mês, março já registra recorde em óbitos pela doença: 2.494. Até então, o mês de dezembro havia sido o mais letal da pandemia no RS, com 2.059 óbitos em 31 dias.

Em Alegrete, chegamos a 31 mortes em 13 dias. Um número que quase duplica em relação a janeiro, que, até então, tinha sido o recordista com 16 mortes em 31 dias.

Com um quadro ainda muito nebuloso e de incertezas diante do pior momento da pandemia no Município, com um altíssimo índice de óbitos, os positivados também são numerosos. O que deixa toda equipe médica e as frentes de combate em total alerta e desespero. Há relatos de médicos, na Santa Casa de Alegrete, que estão diuturnamente no hospital, há um mês, sem sair para dar conta da grande demanda. Estão “morando” na Santa Casa diante do quadro mais tenso e desesperador.

O último boletim da Santa Casa, evidencia que o período é de muita fragilidade.

Com exceção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que tem 25 leitos, destes, 18 ocupados,10 confirmados e oito suspeitos, o Hospital de Campanha e a UTI estão com a capacidade ainda superior. Na UTI Covid, com a ampliação dos leitos, há atualmente 15, porém está com 16 pacientes, com um paciente aguardando o resultado, os demais todos positivos.

Já o Hospital de Campanha que tem 30 leitos, também, está com mais de 100% da ocupação, 32 pacientes, apenas dois aguardando resultado do exame. Com dois leitos provisórios.

Todos que estão na UTI necessitam de ventilação mecânica que corresponde a entubação ou por máscara. Já os demais pacientes necessitam de suporte ventilatório. Todos os 66 pacientes hospitalizados independente da idade e comorbidades precisam de auxílio respiratório, nenhum está sem oxigênio.

Atualmente são 6.393 casos confirmados, com 4.915 recuperados, 1.384 ativos (1.332 estão ativos em isolamento domiciliar e 52 hospitalizados positivos de Alegrete) e 94 óbitos.

Foram realizados 22.697 testes, sendo 16.124 negativos, 6.393 positivos e 180 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 1.646 pessoas.