Mãe Gaúcha prorroga inscrição até março

O programa busca atender gestantes em situação de vulnerabilidade social, pobreza ou extrema pobreza, com intuito de fortalecer vínculos entre a mãe e o bebê, por meio da entrega de itens essenciais para os primeiros dias de vida. Dessa forma, promove o acolhimento e bem-estar, trazendo mais conforto para os bebês e tranquilidade para as mães.

O Mãe Gaúcha contemplará gestantes, a partir da 28ª semana de gravidez, que residam nos municípios que aderirem ao edital. E o governo do Estado prorrogou as inscrições até o 1 de março

As beneficiárias devem:

estar com o pré-natal em dia

ser inscritas no Cadastro Único

receber o benefício do Bolsa Família ou estar aguardando o deferimento da inscrição no programa.

Cada kit do enxoval é composto por um cobertor, toalha de banho com capuz, casaquinho de moletom, macacões longos e curtos, bodies, culotes, meias, além de uma bolsa maternidade. O programa Mãe Gaúcha está em conformidade com a Lei nº 12.257/2016. Os municípios devem acessar a página https://social.rs.gov.br/programa-mae-gaucha