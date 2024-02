EMEB Waldemar Borges está com matrículas abertas para o EJA

A EMEB Waldemar Borges, localizada no bairro Dr. Romário, informa que estão abertas as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos, EJA, para o ano letivo de 2024.

As vagas são para o ensino fundamental, do 1° ano ao 9° ano, no período noturno. A vice diretora, Lilian Almeida, destaca que neste ano, a secretaria de educação do município estará disponibilizando transporte gratuito para a comunidade escolar, onde o embarque acontecerá nos bairros Airton Sena, Nilo Gonçalves, Nova Brasília e Getúlio Vargas.

Para efetuar a matrícula, os interessados devem possuir 15 anos ou mais, e apresentar a seguinte documentação: