Mãe localiza filha desaparecida em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

“Quero agradecer a todos que compartilharam e enviaram mensagens. Somente assim, foi possível localizar minha filha. A ligação de uma pessoa, foi decisiva para que eu pudesse chegar até ela e, neste momento, minha filha está em casa. Ela está bem” – disse Tânia, ao ligar para o PAT, no final desta tarde(24).

A mãe estava apavorada com o desaparecimento da filha que havia saído de casa, no último domingo, para ver um cavalo em um campo, nas adjacências da casa, no bairro Macedo.

Homem alcoolizado agride companheira e filha; ele foi preso pela BM

Conforme informações de Tânia Barcelos, a adolescente Graziella Barcelos, conhecida como Grazy, de 14 anos, tinha saído de casa no último domingo, por volta das 17h.

A mulher falou com o PAT,nesta manhã, após fazer registro na Delegacia de Polícia e procurar o Conselho Tutelar. Até então, a mãe buscava contato com a filha, entretanto, sem sucesso.

Grazy já está em casa com a família e a mãe pontuou que ela vai seguir em atendimento pelo Conselho Tutelar. Não foram repassados mais detalhes sobre o local onde ela foi encontrada.

Veja no link o post completo: “Cadê minha filha?”, diz mãe de alegretense, de 14 anos, que saiu de casa para ver o cavalo e desapareceu