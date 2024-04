Mãe não consegue receita de medicação para filha autista em unidade de saúde

Share on Email

Uma senhora que tem endereço de referência no bairro Nova Brasília e, conforme ela, consulta há tempos na unidade de saúde, daquele bairro, relata a dificuldade de conseguir receita de medicamentos para a filha autista de 9 anos e, também, mostrar seus exames médicos.

Marla mora no interior e vem poucas vezes a cidade e, devido a isso, solicitou à sua irmã moradora no mesmo bairro que marcasse consulta, neste dia 18, para que pudesse pegar as receitas e mostrar seus exanes de raio x e transvaginal. Ela diz que mesmo indo muito cedo tentar a ficha foi informada de que a paciente não poderia consultar naquela ESF.

A dona de casa diz que chegou a ir ao CRAS Zona Leste e uma atendente solicitou que fosse naquela unidade de saúde para tentar receita e lá houve a afirmação de que pessoas do CRAS não têm ingenrêcia sobre a unidade de saúde do bairro Nova Brasília.

A enfermeira responsável, pela ESF Nova Brasília, Bianca Cassaroto, explica que, na verdade, a paciente mora no campo da aviação e sua unidade de referência é no Centro Social Urbano, e ela foi orientada sobre isso.

É importante que os pacientes SUS, de Alegrete, saibam a sua unidade território para que possam consultar, mostrar exames e fazer outros procedimento.